Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Криштиану Роналду
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Александр Головин
Хердур Магнуссон
Россия
Словакия
Германия
Нидерланды
Косово
США
Сербия
Мальта
Бельгия
Исландия
Белоруссия
Спартак
Краснодар
Зенит
Ливерпуль
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Манчестер Юнайтед
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Тобиас Кемпе
№11
Полузащитник
Подписаться
Команда
Дармштадт
Гражданство
Германия
Дата рождения
27 июня 1989 (31) год
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
Сезон:
2018/2019
2016/2017
30.10.2018
30 окт. 2018
вт
20:30
Дармштадт
0 : 2
Герта
30.10.2018
30 окт. 2018
вт
20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Дармштадт
0
Герта
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала
17.08.2018
17 авг. 2018
пт
21:45
Магдебург
0 : 1
Дармштадт
3'
3'
3'
17.08.2018
17 авг. 2018
пт
21:45
3'
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Магдебург
0
Дармштадт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала