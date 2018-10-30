Тобиас Кемпе
№11
Полузащитник
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Команда
Дармштадт
Гражданство
Германия
Дата рождения
27 июня 1989 (31) год
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.10.2018 30 окт. 2018 вт 20:30
Дармштадт
0 : 2
Герта
30.10.2018 30 окт. 2018 вт 20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Дармштадт
0
Герта
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала
17.08.2018 17 авг. 2018 пт 21:45
Магдебург
0 : 1
Дармштадт
3'
3'
3'
17.08.2018 17 авг. 2018 пт 21:45
3'
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Магдебург
0
Дармштадт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала