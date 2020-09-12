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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Жером Гондорф
№8
Полузащитник
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Команда
Карлсруэ
Гражданство
Германия
Дата рождения
26 июня 1988 (32) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
19:30
Карлсруэ
0 : 1
Унион
27'
27'
27'
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 116'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Карлсруэ
0
Унион
1
минуты: 1' - 116' / Германия. Кубок, 1/32 финала