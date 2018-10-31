Макс Кристиансен
№19
Полузащитник
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Команда
Ингольштадт
Гражданство
Германия
Дата рождения
25 сент. 1996 (24) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.10.2018 31 окт. 2018 ср 22:45
Арминия
0 : 3
Дуйсбург
31.10.2018 31 окт. 2018 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Арминия
0
Дуйсбург
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 16:30
Лок Штендаль
0 : 5
Арминия
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Лок Штендаль
0
Арминия
5
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала