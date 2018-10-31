Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Криштиану Роналду
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Александр Головин
Хердур Магнуссон
Россия
Словакия
Германия
Нидерланды
Косово
США
Сербия
Мальта
Бельгия
Исландия
Белоруссия
Спартак
Краснодар
Зенит
Ливерпуль
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Манчестер Юнайтед
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Макс Кристиансен
№19
Полузащитник
Подписаться
Команда
Ингольштадт
Гражданство
Германия
Дата рождения
25 сент. 1996 (24) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
31.10.2018
31 окт. 2018
ср
22:45
Арминия
0 : 3
Дуйсбург
31.10.2018
31 окт. 2018
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Арминия
0
Дуйсбург
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
16:30
Лок Штендаль
0 : 5
Арминия
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Лок Штендаль
0
Арминия
5
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала