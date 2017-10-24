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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
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Олимпиада
Ромен Брежери
№18
Защитник
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Команда
Ингольштадт
Гражданство
Франция
Дата рождения
9 авг. 1986 (34) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
Сезон:
2017/2018
2016/2017
24.10.2017
24 окт. 2017
вт
21:45
Гройтер Фюрт
1 : 3
Ингольштадт
24.10.2017
24 окт. 2017
вт
21:45
был в запасе
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гройтер Фюрт
1
Ингольштадт
3
был в запасе
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
16:30
Мюнхен 1860
1 : 2
Ингольштадт
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Мюнхен 1860
1
Ингольштадт
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала