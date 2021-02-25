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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Юлиан Вайгль
№33
Полузащитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
Германия
Дата рождения
8 сент. 1995 (25) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2017/2018
2015/2016
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
20:55
Арсенал
3 : 2
Бенфика
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Арсенал
3
Бенфика
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
23:00
Бенфика
1 : 1
Арсенал
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Бенфика
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала