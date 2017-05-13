Рожер (Рожер де Оливейра)
№8
Полузащитник
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Команда
Ингольштадт
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
10 авг. 1985 (35) лет
Рост
184
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2017 13 мая 2017 сб 16:30
Фрайбург
1 : 1
Ингольштадт
61'
61'
61'
13.05.2017 13 мая 2017 сб 16:30
минуты: 1' - 62'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Фрайбург
1
Ингольштадт
1
минуты: 1' - 62' / Германия. Бундеслига, 33 тур
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 16:30
РБ Лейпциг
0 : 0
Ингольштадт
43'
43'
43'
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
РБ Лейпциг
0
Ингольштадт
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 31 тур
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 16:30
Ингольштадт
2 : 4
Вердер
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Ингольштадт
2
Вердер
4
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 30 тур
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:30
Вольфсбург
3 : 0
Ингольштадт
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Вольфсбург
3
Ингольштадт
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 29 тур
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 18:30
Ингольштадт
3 : 2
Дармштадт
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 18:30
минуты: 1' - 61'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Ингольштадт
3
Дармштадт
2
минуты: 1' - 61' / Германия. Бундеслига, 28 тур
05.04.2017 05 апр. 2017 ср 21:00
Аугсбург
2 : 3
Ингольштадт
75'
75'
75'
05.04.2017 05 апр. 2017 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Аугсбург
2
Ингольштадт
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 16:30
Ингольштадт
2 : 1
Майнц
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Ингольштадт
2
Майнц
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 26 тур
17.03.2017 17 марта 2017 пт 22:30
Боруссия
1 : 0
Ингольштадт
17.03.2017 17 марта 2017 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия
1
Ингольштадт
0
был в запасе
04.03.2017 04 марта 2017 сб 17:30
Хоффенхайм
5 : 2
Ингольштадт
04.03.2017 04 марта 2017 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Хоффенхайм
5
Ингольштадт
2
был в запасе
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 17:30
Ингольштадт
0 : 2
Боруссия
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 17:30
минуты: 45' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Ингольштадт
0
Боруссия
2
минуты: 45' - 90' / Германия. Бундеслига, 22 тур
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 17:30
Айнтрахт
0 : 2
Ингольштадт
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 17:30
минуты: 61' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
0
Ингольштадт
2
минуты: 61' - 90' / Германия. Бундеслига, 21 тур
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 17:30
Ингольштадт
0 : 2
Бавария
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Ингольштадт
0
Бавария
2
был в запасе
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 17:30
Герта
1 : 0
Ингольштадт
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 17:30
минуты: 1' - 66'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Герта
1
Ингольштадт
0
минуты: 1' - 66' / Германия. Бундеслига, 19 тур
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 17:30
Ингольштадт
3 : 1
Гамбург
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Ингольштадт
3
Гамбург
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 17:30
Шальке-04
1 : 0
Ингольштадт
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Шальке-04
1
Ингольштадт
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:00
Ингольштадт
1 : 2
Фрайбург
42'
42'
42'
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:00
минуты: 1' - 45'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Ингольштадт
1
Фрайбург
2
минуты: 1' - 45' / Германия. Бундеслига, 16 тур
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 19:30
Байер
1 : 2
Ингольштадт
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Байер
1
Ингольштадт
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 17:30
Ингольштадт
1 : 0
РБ Лейпциг
12'
12'
12'
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 17:30
12'
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Ингольштадт
1
РБ Лейпциг
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 17:30
Вердер
2 : 1
Ингольштадт
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вердер
2
Ингольштадт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 13 тур
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 17:30
Ингольштадт
1 : 1
Вольфсбург
52'
52'
52'
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Ингольштадт
1
Вольфсбург
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур