Сабин Мерино
№9
Нападающий
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Команда
Леганес
Гражданство
Испания
Дата рождения
4 янв. 1992 (29) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 19:30
Хетафе
2 : 0
Леганес
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
2
Леганес
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 22:00
Бетис
2 : 1
Леганес
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Бетис
2
Леганес
1
был в запасе
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 20:00
Леганес
0 : 1
Атлетико
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Леганес
0
Атлетико
1
был в запасе
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 22:00
Леганес
0 : 1
Осасуна
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Леганес
0
Осасуна
1
был в запасе