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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Хави Эрасо
№5
Полузащитник
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Команда
Леганес
Гражданство
Испания
Дата рождения
22 марта 1990 (31) год
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
испания. примера
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
22:00
Леганес
0 : 1
Севилья
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
22:00
был в запасе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леганес
0
Севилья
1
был в запасе
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
22:00
Оуренсе
0 : 1
Леганес
14'
14'
14'
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
22:00
минуты: 1' - 84'
Испания. Кубок, 1/64 финала
Оуренсе
0
Леганес
1
минуты: 1' - 84' / Испания. Кубок, 1/64 финала