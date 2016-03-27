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Материалы
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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Манвел Агаронян
№15
Нападающий
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Команда
Черноморец
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 нояб. 1997 (23) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
27.03.2016
27 марта 2016
вс
10:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Байкал
27.03.2016
27 марта 2016
вс
10:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
СКА-Хабаровск
0
Байкал
0
был в запасе
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
16:00
Арсенал
1 : 0
СКА-Хабаровск
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Арсенал
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
20:00
Балтика
1 : 0
СКА-Хабаровск
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
20:00
минуты: 82' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Балтика
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 82' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур