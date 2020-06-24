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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Куко Мартина
№30
Защитник
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Команда
Эвертон
Гражданство
Кюрасао
Дата рождения
25 сент. 1989 (31) год
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2015/2016
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:00
Норвич Сити
0 : 1
Эвертон
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Норвич Сити
0
Эвертон
1
был в запасе
21.06.2020
21 июня 2020
вс
21:00
Эвертон
0 : 0
Ливерпуль
21.06.2020
21 июня 2020
вс
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Эвертон
0
Ливерпуль
0
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Эвертон
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Манчестер Юнайтед
1
Эвертон
1
был в запасе