Моха (Моха Эль-Оуриачи)
№22
Нападающий
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Команда
Шрусбери Таун
Гражданство
Марокко
Дата рождения
13 янв. 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 14:45
Манчестер Сити
4 : 0
Сток Сити
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 14:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Манчестер Сити
4
Сток Сити
0
был в запасе
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 17:00
Сток Сити
2 : 2
Суонси
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Сток Сити
2
Суонси
2
был в запасе