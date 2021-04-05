Мануэль Ланзини
№10
Полузащитник
Подписаться
Команда
Вест Хэм
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
15 февр. 1993 (28) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 22:15
Вулверхэмптон
-:-
Вест Хэм
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Вулверхэмптон
-
Вест Хэм
-
21.03.2021 21 марта 2021 вс 18:00
Вест Хэм
3 : 3
Арсенал
21.03.2021 21 марта 2021 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вест Хэм
3
Арсенал
3
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 22:15
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Вест Хэм
14.03.2021 14 марта 2021 вс 22:15
минуты: 62' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Манчестер Юнайтед
1
Вест Хэм
0
минуты: 62' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
08.03.2021 08 марта 2021 пн 23:00
Вест Хэм
2 : 0
Лидс
08.03.2021 08 марта 2021 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Хэм
2
Лидс
0
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:30
Манчестер Сити
2 : 1
Вест Хэм
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Манчестер Сити
2
Вест Хэм
1
был в запасе
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:00
Вест Хэм
2 : 1
Тоттенхэм
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вест Хэм
2
Тоттенхэм
1
был в запасе
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 21:00
Вест Хэм
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 21:00
минуты: 1' - 63'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Хэм
3
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 63' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:30
Фулхэм
0 : 0
Вест Хэм
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Фулхэм
0
Вест Хэм
0
был в запасе
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:15
Астон Вилла
1 : 3
Вест Хэм
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Астон Вилла
1
Вест Хэм
3
был в запасе
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 19:30
Вест Хэм
1 : 3
Ливерпуль
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Хэм
1
Ливерпуль
3
был в запасе
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 21:00
Кристал Пэлас
2 : 3
Вест Хэм
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Кристал Пэлас
2
Вест Хэм
3
был в запасе
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 21:00
Вест Хэм
2 : 1
Вест Бромвич
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 21:00
минуты: 1' - 62'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вест Хэм
2
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 62' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 18:00
Вест Хэм
1 : 0
Бернли
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 68' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вест Хэм
1
Бернли
0
минуты: 68' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
01.01.2021 01 янв. 2021 пт 20:30
Эвертон
0 : 1
Вест Хэм
01.01.2021 01 янв. 2021 пт 20:30
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Эвертон
0
Вест Хэм
1
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
Саутгемптон
0 : 0
Вест Хэм
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
минуты: 1' - 60'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Саутгемптон
0
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 60' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 17:15
Вест Хэм
2 : 2
Брайтон & Хов
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 17:15
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вест Хэм
2
Брайтон & Хов
2
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Вест Хэм
1 : 1
Кристал Пэлас
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Вест Хэм
1
Кристал Пэлас
1
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 23:00
Лидс
1 : 2
Вест Хэм
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
1
Вест Хэм
2
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:30
Вест Хэм
1 : 3
Манчестер Юнайтед
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:30
минуты: 76' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Вест Хэм
1
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 76' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
30.11.2020 30 нояб. 2020 пн 23:00
Вест Хэм
2 : 1
Астон Вилла
30.11.2020 30 нояб. 2020 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вест Хэм
2
Астон Вилла
1
был в запасе