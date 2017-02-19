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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Стефен Хендри
№32
Защитник
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Команда
Саутенд Юнайтед
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
8 янв. 1995 (26) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2016/2017
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
19:15
Блэкберн
1 : 2
Манчестер Юнайтед
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
19:15
был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Блэкберн
1
Манчестер Юнайтед
2
был в запасе