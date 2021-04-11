Жордан Верету
№17
Полузащитник
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Команда
Рома
Гражданство
Франция
Дата рождения
1 марта 1993 (28) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
Рома
-:-
Болонья
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
-
Болонья
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Сассуоло
2 : 2
Рома
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Сассуоло
2
Рома
2
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Фиорентина
1 : 2
Рома
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 62'
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
1
Рома
2
минуты: 1' - 62' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 22:45
Рома
1 : 2
Милан
50'
50'
50'
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 22:45
50'
минуты: 1' - 79'
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
1
Милан
2
минуты: 1' - 79' / Италия. Серия А, 24 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 22:45
Беневенто
0 : 0
Рома
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 58'
Италия. Серия А, 23 тур
Беневенто
0
Рома
0
минуты: 1' - 58' / Италия. Серия А, 23 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 14:30
Рома
3 : 0
Удинезе
5'
25'
71'
5'
25'
5'
25'
71'
5'
25'
71'
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 14:30
5'
25'
минуты: 1' - 78'
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
3
Удинезе
0
минуты: 1' - 78' / Италия. Серия А, 22 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:00
Ювентус
2 : 0
Рома
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Ювентус
2
Рома
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 22:45
Рома
3 : 1
Верона
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 86'
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
3
Верона
1
минуты: 1' - 86' / Италия. Серия А, 20 тур
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:00
Рома
4 : 3
Специя
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
4
Специя
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
15.01.2021 15 янв. 2021 пт 22:45
Лацио
3 : 0
Рома
15.01.2021 15 янв. 2021 пт 22:45
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
3
Рома
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 14:30
Рома
2 : 2
Интер
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 14:30
минуты: 1' - 79'
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
2
Интер
2
минуты: 1' - 79' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Кротоне
1 : 3
Рома
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Кротоне
1
Рома
3
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Рома
1 : 0
Сампдория
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
1
Сампдория
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Рома
3 : 2
Кальяри
11'
11'
11'
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
11'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
3
Кальяри
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 20:00
Аталанта
4 : 1
Рома
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 81'
Италия. Серия А, 13 тур
Аталанта
4
Рома
1
минуты: 1' - 81' / Италия. Серия А, 13 тур
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 22:45
Рома
3 : 1
Торино
43'
43'
43'
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 22:45
43'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
3
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
Болонья
1 : 5
Рома
35'
43'
35'
43'
35'
43'
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
35'
минуты: 1' - 82'
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
1
Рома
5
минуты: 1' - 82' / Италия. Серия А, 11 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 22:45
Наполи
4 : 0
Рома
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 22:45
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 9 тур
Наполи
4
Рома
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 9 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 17:00
Рома
3 : 0
Парма
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Рома
3
Парма
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
Дженоа
1 : 3
Рома
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
1
Рома
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур