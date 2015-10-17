Рене Гилмартин
№29
Вратарь
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Команда
Колчестер Юнайтед
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
31 мая 1987 (33) года
Рост
197
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 19:30
Уотфорд
0 : 3
Арсенал
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Уотфорд
0
Арсенал
3
был в запасе
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 17:00
Уотфорд
0 : 0
Вест Бромвич
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Уотфорд
0
Вест Бромвич
0
был в запасе
08.08.2015 08 авг. 2015 сб 17:00
Эвертон
2 : 2
Уотфорд
08.08.2015 08 авг. 2015 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Эвертон
2
Уотфорд
2
был в запасе