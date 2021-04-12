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Олимпиада
Андрес Тельо
№8
Полузащитник
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Команда
Беневенто
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
6 сент. 1996 (24) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
2016/2017
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
21:45
Беневенто
-:-
Сассуоло
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Беневенто
-
Сассуоло
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Беневенто
2 : 2
Парма
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Беневенто
2
Парма
2
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Ювентус
0 : 1
Беневенто
84'
84'
84'
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
0
Беневенто
1
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
20:00
Беневенто
1 : 4
Фиорентина
13.03.2021
13 марта 2021
сб
20:00
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Беневенто
1
Фиорентина
4
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:00
Специя
1 : 1
Беневенто
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Специя
1
Беневенто
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Беневенто
0 : 3
Верона
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Беневенто
0
Верона
3
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
20:00
Наполи
2 : 0
Беневенто
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2
Беневенто
0
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
22:45
Беневенто
0 : 0
Рома
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
22:45
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Беневенто
0
Рома
0
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
12.02.2021
12 февр. 2021
пт
22:45
Болонья
1 : 1
Беневенто
12.02.2021
12 февр. 2021
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
1
Беневенто
1
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
14:30
Беневенто
1 : 1
Сампдория
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Беневенто
1
Сампдория
1
был в запасе
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
22:45
Интер
4 : 0
Беневенто
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
22:45
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
4
Беневенто
0
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
22.01.2021
22 янв. 2021
пт
22:45
Беневенто
2 : 2
Торино
22.01.2021
22 янв. 2021
пт
22:45
минуты: 1' - 67'
Италия. Серия А, 19 тур
Беневенто
2
Торино
2
минуты: 1' - 67' / Италия. Серия А, 19 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
Кротоне
4 : 1
Беневенто
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 66' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Кротоне
4
Беневенто
1
минуты: 66' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
20:00
Беневенто
0 : 2
Милан
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Беневенто
0
Милан
2
был в запасе
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Удинезе
0 : 2
Беневенто
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
минуты: 60' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
0
Беневенто
2
минуты: 60' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Беневенто
2 : 0
Дженоа
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Беневенто
2
Дженоа
0
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
22:45
Беневенто
1 : 1
Лацио
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Беневенто
1
Лацио
1
был в запасе
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
22:45
Сассуоло
1 : 0
Беневенто
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Сассуоло
1
Беневенто
0
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
Парма
0 : 0
Беневенто
90'
90'
90'
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
0
Беневенто
0
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
20:00
Беневенто
1 : 1
Ювентус
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
20:00
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Беневенто
1
Ювентус
1
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
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