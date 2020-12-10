Марк-Андре Шмербек
№34
Полузащитник
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Команда
Вольфсберг
Гражданство
Австрия
Дата рождения
1 апр. 1994 (27) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
Вольфсберг
1 : 0
Фейеноорд
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Вольфсберг
1
Фейеноорд
0
был в запасе
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 20:55
ЦСКА
0 : 1
Вольфсберг
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
ЦСКА
0
Вольфсберг
1
был в запасе
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
Вольфсберг
0 : 3
Динамо
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
минуты: 82' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Вольфсберг
0
Динамо
3
минуты: 82' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
Динамо
1 : 0
Вольфсберг
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
минуты: 81' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Динамо
1
Вольфсберг
0
минуты: 81' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
Фейеноорд
1 : 4
Вольфсберг
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Фейеноорд
1
Вольфсберг
4
был в запасе
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 22:00
Вольфсберг
1 : 1
ЦСКА
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 22:00
минуты: 78' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Вольфсберг
1
ЦСКА
1
минуты: 78' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур