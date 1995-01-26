Себастьян Штольце
№33
Нападающий
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Команда
Вольфсбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
29 янв. 1995 (26) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 17:30
Вольфсбург
0 : 2
Бавария
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вольфсбург
0
Бавария
2
был в запасе