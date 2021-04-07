Егор Голенков
№69
Нападающий
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Команда
Крылья Советов
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 июля 1999 (21) год
Рост
189
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср -:-
Спартак-2
-:-
Крылья Советов
07.04.2021 07 апр. 2021 ср -:-
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Спартак-2
-
Крылья Советов
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Крылья Советов
4 : 0
Текстильщик
86'
86'
86'
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
86'
минуты: 57' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Крылья Советов
4
Текстильщик
0
минуты: 57' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
Алания
0 : 1
Крылья Советов
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
минуты: 85' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Алания
0
Крылья Советов
1
минуты: 85' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
Крылья Советов
2 : 0
Нефтехимик
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
минуты: 72' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Крылья Советов
2
Нефтехимик
0
минуты: 72' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
Динамо
0 : 2
Крылья Советов
72'
72'
72'
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
72'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Динамо
0
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Крылья Советов
3 : 1
Иртыш
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
минуты: 61' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Крылья Советов
3
Иртыш
1
минуты: 61' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:30
Томь
1 : 3
Крылья Советов
90'
90'
90'
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:30
90'
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Томь
1
Крылья Советов
3
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Крылья Советов
5 : 0
Чертаново
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
минуты: 56' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Крылья Советов
5
Чертаново
0
минуты: 56' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
Нижний Новгород
0 : 1
Крылья Советов
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
минуты: 81' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Нижний Новгород
0
Крылья Советов
1
минуты: 81' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
Крылья Советов
4 : 0
Енисей
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 76'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Крылья Советов
4
Енисей
0
минуты: 1' - 76' / Россия. ФНЛ, 26 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 18:00
Крылья Советов
2 : 1
Чайка
72'
41'
72'
41'
72'
41'
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 18:00
72'
минуты: 1' - 81'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Крылья Советов
2
Чайка
1
минуты: 1' - 81' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 8:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Крылья Советов
13'
13'
13'
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 8:00
13'
минуты: 1' - 74'
Россия. ФНЛ, 23 тур
СКА-Хабаровск
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 74' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 14:00
Крылья Советов
2 : 1
Велес
81'
81'
81'
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 14:00
81'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Крылья Советов
2
Велес
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
Крылья Советов
3 : 0
Акрон
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
минуты: 38' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Крылья Советов
3
Акрон
0
минуты: 38' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
Крылья Советов
4 : 1
Шинник
69'
69'
69'
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 18:00
69'
минуты: 58' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Крылья Советов
4
Шинник
1
минуты: 58' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
Факел
1 : 1
Крылья Советов
87'
87'
87'
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Факел
1
Крылья Советов
1
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 18:00
Крылья Советов
7 : 0
Динамо
81'
81'
81'
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 18:00
81'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Крылья Советов
7
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 17:30
Иртыш
0 : 4
Крылья Советов
45'
45'
45'
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 17:30
45'
минуты: 1' - 70'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Иртыш
0
Крылья Советов
4
минуты: 1' - 70' / Россия. ФНЛ, 10 тур
09.09.2020 09 сент. 2020 ср 19:00
Чертаново
0 : 1
Крылья Советов
09.09.2020 09 сент. 2020 ср 19:00
минуты: 1' - 57'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Чертаново
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 57' / Россия. ФНЛ, 8 тур
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 18:00
Крылья Советов
2 : 0
СКА-Хабаровск
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 18:00
минуты: 1' - 56'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Крылья Советов
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 56' / Россия. ФНЛ, 3 тур