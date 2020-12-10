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Теннис
Олимпиада
Андреас Грубер
№17
Нападающий
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Команда
ЛАСК
Гражданство
Австрия
Дата рождения
29 июня 1995 (25) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
Лудогорец
1 : 3
ЛАСК
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
23:00
минуты: 62' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Лудогорец
1
ЛАСК
3
минуты: 62' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
20:55
ЛАСК
3 : 3
Тоттенхэм
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 69'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
ЛАСК
3
Тоттенхэм
3
минуты: 1' - 69' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
ЛАСК
0 : 2
Антверпен
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 60'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
ЛАСК
0
Антверпен
2
минуты: 1' - 60' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
23:00
Антверпен
0 : 1
ЛАСК
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 66'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Антверпен
0
ЛАСК
1
минуты: 1' - 66' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
ЛАСК
4 : 3
Лудогорец
12'
12'
12'
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
12'
минуты: 1' - 62'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
ЛАСК
4
Лудогорец
3
минуты: 1' - 62' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
22:00
Тоттенхэм
3 : 0
ЛАСК
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
22:00
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Тоттенхэм
3
ЛАСК
0
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур