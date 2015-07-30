Кристиан Шойссенгайр
№5
Защитник
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Команда
Штурм
Гражданство
Австрия
Дата рождения
18 окт. 1994 (26) лет
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.07.2015 30 июля 2015 чт 20:00
Штурм
2 : 3
Рубин
30.07.2015 30 июля 2015 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Штурм
2
Рубин
3
был в запасе