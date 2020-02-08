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Олимпиада
Михаэль Эссер
№31
Вратарь
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Команда
Ганновер-96
Гражданство
Германия
Дата рождения
22 нояб. 1987 (33) года
Рост
198
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
17:30
Фрайбург
1 : 0
Хоффенхайм
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Фрайбург
1
Хоффенхайм
0
был в запасе
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
17:30
Хоффенхайм
2 : 1
Байер
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хоффенхайм
2
Байер
1
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:30
Вердер
0 : 3
Хоффенхайм
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вердер
0
Хоффенхайм
3
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Хоффенхайм
1 : 2
Айнтрахт
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хоффенхайм
1
Айнтрахт
2
был в запасе