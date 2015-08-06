Тимотей Захуменски
№14
Защитник
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Команда
Слован
Гражданство
Словакия
Дата рождения
17 июля 1995 (25) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.08.2015 06 авг. 2015 чт 21:15
Слован
3 : 3
Краснодар
06.08.2015 06 авг. 2015 чт 21:15
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Слован
3
Краснодар
3
был в запасе
30.07.2015 30 июля 2015 чт 20:00
Краснодар
2 : 0
Слован
30.07.2015 30 июля 2015 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Краснодар
2
Слован
0
был в запасе