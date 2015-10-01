Марко Пайшао
№19
Нападающий
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Команда
Лехия
Гражданство
Португалия
Дата рождения
19 сент. 1984 (36) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
Спарта
2 : 0
АПОЭЛ
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Спарта
2
АПОЭЛ
0
был в запасе