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Олимпиада
Мирослав Миллер
№27
Вратарь
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Команда
Спарта
Гражданство
Чехия
Дата рождения
19 авг. 1980 (40) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2016/2017
2015/2016
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
23:05
Интер
2 : 1
Спарта
08.12.2016
08 дек. 2016
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Интер
2
Спарта
1
был в запасе
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
Спарта
1 : 0
Саутгемптон
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Спарта
1
Саутгемптон
0
был в запасе
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
23:05
Спарта
2 : 0
Хапоэль
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Спарта
2
Хапоэль
0
был в запасе
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
Хапоэль
0 : 1
Спарта
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Хапоэль
0
Спарта
1
был в запасе
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
Спарта
3 : 1
Интер
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Спарта
3
Интер
1
был в запасе