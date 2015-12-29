Джеймс Хорсфилд
№61
Полузащитник
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Команда
Манчестер Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
30 нояб. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.12.2015 29 дек. 2015 вт 22:45
Лестер Сити
0 : 0
Манчестер Сити
29.12.2015 29 дек. 2015 вт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Лестер Сити
0
Манчестер Сити
0
был в запасе