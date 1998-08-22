Кэмерон Хамфрис
№80
Защитник
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Команда
Манчестер Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
22 авг. 1998 (22) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 19:00
Челси
5 : 1
Манчестер Сити
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 19:00
минуты: 76' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Челси
5
Манчестер Сити
1
минуты: 76' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала