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Олимпиада
Ману Гарсия
№16
Полузащитник
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Команда
Спортинг
Гражданство
Испания
Дата рождения
2 янв. 1998 (23) года
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2018/2019
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
Дижон
2 : 1
Тулуза
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Дижон
2
Тулуза
1
был в запасе
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
Тулуза
2 : 5
Марсель
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Тулуза
2
Марсель
5
был в запасе
11.05.2019
11 мая 2019
сб
21:00
Амьен
0 : 0
Тулуза
11.05.2019
11 мая 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Амьен
0
Тулуза
0
был в запасе
05.05.2019
05 мая 2019
вс
16:00
Тулуза
2 : 2
Ренн
05.05.2019
05 мая 2019
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Тулуза
2
Ренн
2
был в запасе
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
18:00
Сент-Этьен
2 : 0
Тулуза
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Сент-Этьен
2
Тулуза
0
был в запасе
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
16:00
Тулуза
0 : 0
Лилль
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Тулуза
0
Лилль
0
был в запасе
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
16:00
Монпелье
2 : 1
Тулуза
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Монпелье
2
Тулуза
1
был в запасе
15.03.2019
15 марта 2019
пт
21:00
Ницца
1 : 1
Тулуза
15.03.2019
15 марта 2019
пт
21:00
минуты: 1' - 87'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ницца
1
Тулуза
1
минуты: 1' - 87' / Франция. Лига 1, 29 тур
10.03.2019
10 марта 2019
вс
17:00
Тулуза
1 : 0
Генгам
10.03.2019
10 марта 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Тулуза
1
Генгам
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
03.03.2019
03 марта 2019
вс
19:00
Лион
5 : 1
Тулуза
03.03.2019
03 марта 2019
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Лион
5
Тулуза
1
был в запасе
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:00
Тулуза
1 : 1
Кан
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Тулуза
1
Кан
1
был в запасе
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
Бордо
2 : 1
Тулуза
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
2
Тулуза
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:00
Тулуза
1 : 1
Реймс
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Тулуза
1
Реймс
1
был в запасе
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
22:00
Монако
2 : 1
Тулуза
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 79'
Франция. Лига 1, 23 тур
Монако
2
Тулуза
1
минуты: 1' - 79' / Франция. Лига 1, 23 тур
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
22:00
Тулуза
0 : 0
Анжер
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Тулуза
0
Анжер
0
был в запасе
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
22:00
Ним
0 : 1
Тулуза
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Ним
0
Тулуза
1
был в запасе
16.01.2019
16 янв. 2019
ср
21:00
Тулуза
2 : 2
Лион
16.01.2019
16 янв. 2019
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
2
Лион
2
был в запасе
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
19:00
Тулуза
1 : 2
Страсбур
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Тулуза
1
Страсбур
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
Лилль
1 : 2
Тулуза
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Лилль
1
Тулуза
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
21:00
Реймс
0 : 1
Тулуза
78'
90'
78'
90'
78'
90'
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Реймс
0
Тулуза
1
был в запасе
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