Евгений Назаров
№77
Защитник
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Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 апр. 1997 (23) года
Рост
193
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 14:30
ЦСКА
2 : 0
СКА-Хабаровск
80'
80'
80'
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 14:30
минуты: 70' - 90'
Россия. Кубок, 1/8 финала
ЦСКА
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 70' - 90' / Россия. Кубок, 1/8 финала