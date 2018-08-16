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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Алексей Хобленко
№9
Нападающий
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Команда
Черноморец
Гражданство
Украина
Дата рождения
4 апр. 1994 (27) лет
Рост
184
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:45
Динамо-Брест
1 : 0
Аполлон
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Динамо-Брест
1
Аполлон
0
был в запасе
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
20:00
Аполлон
4 : 0
Динамо-Брест
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Аполлон
4
Динамо-Брест
0
был в запасе
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
20:15
Атромитос
1 : 1
Динамо-Брест
42'
42'
42'
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
20:15
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Атромитос
1
Динамо-Брест
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:45
Динамо-Брест
4 : 3
Атромитос
82'
82'
82'
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Динамо-Брест
4
Атромитос
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд