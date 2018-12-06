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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Хосе Карлос
№39
Защитник
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Команда
Бетис
Гражданство
Испания
Дата рождения
10 мая 1996 (24) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
испания. примера
Сезон:
2018/2019
06.12.2018
06 дек. 2018
чт
14:00
Леванте
2 : 0
Луго
06.12.2018
06 дек. 2018
чт
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
2
Луго
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала
30.10.2018
30 окт. 2018
вт
21:30
Луго
1 : 1
Леванте
30.10.2018
30 окт. 2018
вт
21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Луго
1
Леванте
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала