Антон Белов
№4
Защитник
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Команда
Томь
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 мая 1996 (24) года
Рост
191
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
Томь
-:-
Краснодар-2
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Томь
-
Краснодар-2
-
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 19:00
Факел
0 : 0
Томь
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Факел
0
Томь
0
был в запасе