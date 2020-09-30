Антон Антонов
№11
Полузащитник
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Команда
Черноморец
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 февр. 1998 (23) года
Рост
177
Вес
58
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 19:00
Черноморец
1 : 3
СКА-Хабаровск
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 19:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур
Черноморец
1
СКА-Хабаровск
3
минуты: 1' - 46' / Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 19:00
Черноморец
2 : 4
Рубин
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 19:00
минуты: 1' - 71'
Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур
Черноморец
2
Рубин
4
минуты: 1' - 71' / Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур