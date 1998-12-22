Максим Ненахов
№3
Защитник
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Команда
Ахмат
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 дек. 1998 (22) года
Рост
178
Вес
69
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Как тренироваться дома. Советуют профессиональные футболисты
1
#Футбол
13 апреля 2020, 09:10
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