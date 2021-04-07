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Семен Матвийчук
№90
Защитник
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Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 мая 1998 (22) года
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
14:30
Енисей
-:-
СКА-Хабаровск
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Енисей
-
СКА-Хабаровск
-
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
16:00
Факел
3 : 0
СКА-Хабаровск
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
16:00
минуты: 48' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Факел
3
СКА-Хабаровск
0
минуты: 48' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
14:30
Томь
1 : 2
СКА-Хабаровск
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
14:30
минуты: 71' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Томь
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 71' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур