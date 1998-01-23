Антон Терехов
№19
Полузащитник
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Команда
Тамбов
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 янв. 1998 (23) года
Рост
182
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 14:00
Химки
-:-
Тамбов
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Химки
-
Тамбов
-
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:30
Тамбов
1 : 2
ЦСКА
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 67'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Тамбов
1
ЦСКА
2
минуты: 1' - 67' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
Сочи
5 : 0
Тамбов
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Сочи
5
Тамбов
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 16:30
Тамбов
0 : 4
Краснодар
14.03.2021 14 марта 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 80'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Тамбов
0
Краснодар
4
минуты: 1' - 80' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 16:30
Динамо
2 : 0
Тамбов
56'
56'
56'
07.03.2021 07 марта 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 74'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
2
Тамбов
0
минуты: 1' - 74' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 19:00
Тамбов
1 : 3
Ротор
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 19:00
минуты: 69' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Тамбов
1
Ротор
3
минуты: 69' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 18:00
Сочи
2 : 0
Динамо
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Сочи
2
Динамо
0
был в запасе
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 19:00
Зенит
3 : 1
Динамо
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Зенит
3
Динамо
1
был в запасе
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 16:30
Динамо
1 : 0
Арсенал
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
Ростов
4 : 1
Динамо
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
4
Динамо
1
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 19:00
Спартак
1 : 1
Динамо
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Спартак
1
Динамо
1
был в запасе
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 19:00
Динамо
5 : 1
Локомотив
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 19:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Динамо
5
Локомотив
1
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 19:00
Тамбов
1 : 2
Динамо
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 60'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Тамбов
1
Динамо
2
минуты: 1' - 60' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 14:00
Динамо
3 : 1
Сочи
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Динамо
3
Сочи
1
был в запасе
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:30
ЦСКА
3 : 1
Динамо
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
ЦСКА
3
Динамо
1
был в запасе
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 20:00
Динамо
2 : 0
Краснодар
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 20:00
минуты: 87' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо
2
Краснодар
0
минуты: 87' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
28.09.2020 28 сент. 2020 пн 19:00
Химки
1 : 0
Динамо
28.09.2020 28 сент. 2020 пн 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Химки
1
Динамо
0
был в запасе
21.09.2020 21 сент. 2020 пн 19:00
Динамо
1 : 0
Ахмат
21.09.2020 21 сент. 2020 пн 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
1
Ахмат
0
был в запасе
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 20:45
Динамо
1 : 0
Зенит
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 20:45
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Динамо
1
Зенит
0
был в запасе
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 17:30
Арсенал
2 : 0
Динамо
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 17:30
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Арсенал
2
Динамо
0
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур