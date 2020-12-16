Никита Калугин
№26
Защитник
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Команда
Нефтехимик
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 марта 1998 (22) года
Рост
181
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 18:00
Сочи
2 : 0
Динамо
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Сочи
2
Динамо
0
был в запасе
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 16:30
Сочи
1 : 0
Спартак
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Сочи
1
Спартак
0
был в запасе
07.12.2020 07 дек. 2020 пн 19:00
Сочи
2 : 0
Ахмат
07.12.2020 07 дек. 2020 пн 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Сочи
2
Ахмат
0
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 12:00
Урал
1 : 0
Сочи
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 12:00
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Урал
1
Сочи
0
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 14:00
ЦСКА
1 : 1
Сочи
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1
Сочи
1
был в запасе
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 19:00
Сочи
1 : 1
Уфа
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Сочи
1
Уфа
1
был в запасе
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 19:00
Сочи
2 : 1
Локомотив
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Сочи
2
Локомотив
1
был в запасе
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 14:00
Динамо
3 : 1
Сочи
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Динамо
3
Сочи
1
был в запасе
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:30
Сочи
4 : 2
Ростов
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Сочи
4
Ростов
2
был в запасе
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 20:00
Сочи
1 : 1
Краснодар
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Сочи
1
Краснодар
1
был в запасе
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 19:00
Ахмат
0 : 1
Сочи
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ахмат
0
Сочи
1
был в запасе
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 20:00
Сочи
0 : 0
Урал
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Сочи
0
Урал
0
был в запасе
25.08.2020 25 авг. 2020 вт 18:30
Тамбов
0 : 1
Сочи
25.08.2020 25 авг. 2020 вт 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Тамбов
0
Сочи
1
был в запасе
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 20:00
Ротор
1 : 2
Сочи
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ротор
1
Сочи
2
был в запасе
18.08.2020 18 авг. 2020 вт 18:00
Сочи
3 : 2
Рубин
18.08.2020 18 авг. 2020 вт 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Сочи
3
Рубин
2
был в запасе
14.08.2020 14 авг. 2020 пт 19:00
Сочи
1 : 1
Химки
14.08.2020 14 авг. 2020 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Сочи
1
Химки
1
был в запасе