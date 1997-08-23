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Олимпиада
Владислав Нургалеев
№65
Полузащитник
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Команда
Мордовия
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 авг. 1997 (23) года
Рост
175
Вес
61
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2015/2016
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
13:30
ЦСКА
7 : 1
Мордовия
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
13:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
ЦСКА
7
Мордовия
1
был в запасе
04.04.2016
04 апр. 2016
пн
19:00
Мордовия
1 : 2
Крылья Советов
04.04.2016
04 апр. 2016
пн
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Мордовия
1
Крылья Советов
2
был в запасе
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
Рубин
1 : 1
Мордовия
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Рубин
1
Мордовия
1
был в запасе
13.03.2016
13 марта 2016
вс
14:30
Мордовия
0 : 1
Краснодар
13.03.2016
13 марта 2016
вс
14:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Мордовия
0
Краснодар
1
был в запасе