Егор Сысуев
№52
Защитник
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Команда
Орел
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 апр. 1997 (24) года
Рост
192
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 17:00
Мордовия
2 : 1
Рубин
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Мордовия
2
Рубин
1
был в запасе