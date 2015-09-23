Роман Кривулькин
№59
Защитник
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 февр. 1996 (25) лет
Рост
170
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 13:30
Байкал
1 : 2
ЦСКА
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 13:30
был в запасе
Россия. Кубок, 1/16 финала
Байкал
1
ЦСКА
2
был в запасе