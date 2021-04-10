Элио Капрадосси
№13
Защитник
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Команда
Специя
Гражданство
Италия
Дата рождения
11 марта 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:00
Специя
-:-
Кротоне
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Специя
-
Кротоне
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Лацио
2 : 1
Специя
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Лацио
2
Специя
1
был в запасе
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 20:30
Фиорентина
3 : 0
Специя
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
3
Специя
0
был в запасе