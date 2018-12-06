Хосе Ласо
№54
Полузащитник
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Команда
Вильярреал
Гражданство
Испания
Дата рождения
16 февр. 1996 (25) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.12.2018 06 дек. 2018 чт 14:00
Леванте
2 : 0
Луго
06.12.2018 06 дек. 2018 чт 14:00
был в запасе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
2
Луго
0
был в запасе
30.10.2018 30 окт. 2018 вт 21:30
Луго
1 : 1
Леванте
30.10.2018 30 окт. 2018 вт 21:30
был в запасе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Луго
1
Леванте
1
был в запасе