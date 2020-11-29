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Олимпиада
Артем Максименко
№55
Полузащитник
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Команда
Урал
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 мая 1998 (22) года
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
Сезон:
2020/2021
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
Велес
4 : 2
Шинник
54'
54'
54'
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
54'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Велес
4
Шинник
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
16:00
Факел
0 : 0
Велес
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
16:00
минуты: 59' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Факел
0
Велес
0
минуты: 59' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
Велес
1 : 0
Волгарь
40'
40'
40'
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
40'
минуты: 1' - 87'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Велес
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 87' / Россия. ФНЛ, 23 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
Велес
3 : 1
Нефтехимик
42'
42'
42'
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Велес
3
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:00
Велес
2 : 1
Динамо
51'
51'
51'
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:00
51'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Велес
2
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
17:30
Иртыш
1 : 2
Велес
54'
54'
54'
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
17:30
54'
минуты: 1' - 71'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Иртыш
1
Велес
2
минуты: 1' - 71' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
17:00
Велес
0 : 0
Томь
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
17:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Велес
0
Томь
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
13:00
Велес
3 : 0
Чертаново
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
13:00
минуты: 62' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Велес
3
Чертаново
0
минуты: 62' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:00
Велес
1 : 3
Нижний Новгород
55'
55'
55'
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:00
55'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Велес
1
Нижний Новгород
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
12.08.2020
12 авг. 2020
ср
18:00
Волгарь
1 : 2
Велес
12.08.2020
12 авг. 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
1
Велес
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
08.08.2020
08 авг. 2020
сб
17:00
Велес
3 : 1
Крылья Советов
46'
69'
46'
69'
46'
69'
08.08.2020
08 авг. 2020
сб
17:00
46'
минуты: 1' - 75'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Велес
3
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 75' / Россия. ФНЛ, 2 тур