Артем Максименко
№55
Полузащитник
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Команда
Урал
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 мая 1998 (22) года
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Велес
4 : 2
Шинник
54'
54'
54'
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
54'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Велес
4
Шинник
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 16:00
Факел
0 : 0
Велес
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 16:00
минуты: 59' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Факел
0
Велес
0
минуты: 59' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
Велес
1 : 0
Волгарь
40'
40'
40'
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
40'
минуты: 1' - 87'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Велес
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 87' / Россия. ФНЛ, 23 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 14:00
Велес
3 : 1
Нефтехимик
42'
42'
42'
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Велес
3
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
Велес
2 : 1
Динамо
51'
51'
51'
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
51'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Велес
2
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 17:30
Иртыш
1 : 2
Велес
54'
54'
54'
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 17:30
54'
минуты: 1' - 71'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Иртыш
1
Велес
2
минуты: 1' - 71' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
Велес
0 : 0
Томь
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Велес
0
Томь
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 13:00
Велес
3 : 0
Чертаново
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 13:00
минуты: 62' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Велес
3
Чертаново
0
минуты: 62' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:00
Велес
1 : 3
Нижний Новгород
55'
55'
55'
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:00
55'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Велес
1
Нижний Новгород
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 18:00
Волгарь
1 : 2
Велес
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
1
Велес
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
08.08.2020 08 авг. 2020 сб 17:00
Велес
3 : 1
Крылья Советов
46'
69'
46'
69'
46'
69'
08.08.2020 08 авг. 2020 сб 17:00
46'
минуты: 1' - 75'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Велес
3
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 75' / Россия. ФНЛ, 2 тур