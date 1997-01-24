Данила Хахалев
№94
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 янв. 1997 (24) года
Рост
181
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 11:00
Луч
1 : 1
Ротор
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Луч
1
Ротор
1
был в запасе
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 16:00
Авангард
0 : 0
Ротор
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Авангард
0
Ротор
0
был в запасе
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 16:00
Ротор
0 : 1
Балтика
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 16:00
минуты: 67' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Ротор
0
Балтика
1
минуты: 67' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур