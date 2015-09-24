Сергей Забродин
№37
Полузащитник
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Команда
Ростов
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 февр. 1998 (23) года
Рост
169
Вес
59
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.09.2015 24 сент. 2015 чт 19:00
Тосно
1 : 0
Ростов
24.09.2015 24 сент. 2015 чт 19:00
минуты: 100' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
1
Ростов
0
минуты: 100' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала