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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Сергей Забродин
№37
Полузащитник
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Команда
Ростов
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 февр. 1998 (23) года
Рост
169
Вес
59
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
24.09.2015
24 сент. 2015
чт
19:00
Тосно
1 : 0
Ростов
24.09.2015
24 сент. 2015
чт
19:00
минуты: 100' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
1
Ростов
0
минуты: 100' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала