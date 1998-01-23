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Олимпиада
Рамазан Исаев
№19
Нападающий
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Команда
Динамо-Брест
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 янв. 1998 (23) года
Рост
173
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2015/2016
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
14:00
Армавир
0 : 2
СКА-Хабаровск
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 77' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Армавир
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 77' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
07.09.2015
07 сент. 2015
пн
16:30
Армавир
1 : 2
Балтика
07.09.2015
07 сент. 2015
пн
16:30
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Армавир
1
Балтика
2
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
19:00
Волга
1 : 0
Армавир
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Волга
1
Армавир
0
был в запасе
03.08.2015
03 авг. 2015
пн
18:00
Армавир
0 : 0
Тосно
03.08.2015
03 авг. 2015
пн
18:00
минуты: 54' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Армавир
0
Тосно
0
минуты: 54' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
20.07.2015
20 июля 2015
пн
19:00
Арсенал
0 : 0
Армавир
20.07.2015
20 июля 2015
пн
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Арсенал
0
Армавир
0
был в запасе
15.07.2015
15 июля 2015
ср
12:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Армавир
15.07.2015
15 июля 2015
ср
12:00
минуты: 88' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
СКА-Хабаровск
0
Армавир
0
минуты: 88' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур
12.07.2015
12 июля 2015
вс
12:00
Зенит-2
0 : 0
Армавир
12.07.2015
12 июля 2015
вс
12:00
минуты: 68' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Зенит-2
0
Армавир
0
минуты: 68' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур