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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Раде Дугалич
№20
Защитник
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Команда
Кайрат
Гражданство
Сербия
Дата рождения
5 нояб. 1992 (28) лет
Рост
193
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
Сезон:
2019/2020
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
17:30
Кайрат
1 : 1
Хапоэль
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
17:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Кайрат
1
Хапоэль
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:30
Хапоэль
2 : 0
Кайрат
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Хапоэль
2
Кайрат
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
18.07.2019
18 июля 2019
чт
17:30
Кайрат
2 : 1
Широки Бриег
18.07.2019
18 июля 2019
чт
17:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Кайрат
2
Широки Бриег
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019
11 июля 2019
чт
22:00
Широки Бриег
1 : 2
Кайрат
11.07.2019
11 июля 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Широки Бриег
1
Кайрат
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд