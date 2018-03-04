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Артем Макарчук
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
9 нояб. 1995 (25) лет
Рост
185
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
04.03.2018
04 марта 2018
вс
13:00
Сибирь
2 : 0
Луч
04.03.2018
04 марта 2018
вс
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сибирь
2
Луч
0
был в запасе
22.11.2017
22 нояб. 2017
ср
13:00
Луч
4 : 2
Тюмень
22.11.2017
22 нояб. 2017
ср
13:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Луч
4
Тюмень
2
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 25 тур
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:00
Сочи
3 : 2
Луч
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Сочи
3
Луч
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:00
Луч
1 : 1
Ротор
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Луч
1
Ротор
1
был в запасе
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
11:00
Луч
1 : 1
Зенит-2
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
11:00
минуты: 86' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Луч
1
Зенит-2
1
минуты: 86' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
06.09.2017
06 сент. 2017
ср
20:00
Балтика
2 : 1
Луч
06.09.2017
06 сент. 2017
ср
20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Балтика
2
Луч
1
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
12:00
Луч
0 : 0
Тамбов
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Луч
0
Тамбов
0
был в запасе
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
17:00
Тюмень
1 : 2
Луч
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
17:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Тюмень
1
Луч
2
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
11:00
Луч
1 : 2
Сочи
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Луч
1
Сочи
2
был в запасе
26.07.2017
26 июля 2017
ср
18:00
Волгарь
2 : 0
Луч
26.07.2017
26 июля 2017
ср
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Волгарь
2
Луч
0
был в запасе
22.07.2017
22 июля 2017
сб
16:00
Химки
2 : 0
Луч
22.07.2017
22 июля 2017
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Химки
2
Луч
0
был в запасе
08.07.2017
08 июля 2017
сб
18:00
Крылья Советов
2 : 0
Луч
08.07.2017
08 июля 2017
сб
18:00
минуты: 64' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Крылья Советов
2
Луч
0
минуты: 64' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур