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Олимпиада
Георгий Кучиев
№98
Нападающий
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Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 янв. 1998 (23) года
Рост
185
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
17:00
Тюмень
1 : 2
Луч
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
17:00
минуты: 67' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Тюмень
1
Луч
2
минуты: 67' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
16:00
Тюмень
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
16:00
минуты: 85' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Тюмень
1
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 85' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
30.07.2017
30 июля 2017
вс
15:00
Тюмень
1 : 1
Ротор
30.07.2017
30 июля 2017
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Тюмень
1
Ротор
1
был в запасе
22.07.2017
22 июля 2017
сб
14:00
Тюмень
2 : 2
Зенит-2
22.07.2017
22 июля 2017
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тюмень
2
Зенит-2
2
был в запасе
08.07.2017
08 июля 2017
сб
15:00
Тюмень
1 : 2
Балтика
08.07.2017
08 июля 2017
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Тюмень
1
Балтика
2
был в запасе