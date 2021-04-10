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Олимпиада
Алексей Грицаенко
№27
Защитник
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Команда
Рубин
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 мая 1995 (25) лет
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок групповой этап
лига европы квалификация
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:00
Ростов
-:-
Рубин
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
-
Рубин
-
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
Уфа
4 : 0
Тамбов
15'
37'
15'
37'
15'
37'
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Уфа
4
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
Краснодар
1 : 0
Тамбов
79'
79'
79'
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Краснодар
1
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
19:00
Тамбов
0 : 1
Ахмат
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Тамбов
0
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
14:00
Тамбов
0 : 2
Спартак
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Тамбов
0
Спартак
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
19:00
Локомотив
1 : 0
Тамбов
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Локомотив
1
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
13:45
Тамбов
2 : 0
Уфа
42'
42'
42'
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
13:45
42'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Тамбов
2
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
18:00
Рубин
2 : 2
Тамбов
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
2
Тамбов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
25.08.2020
25 авг. 2020
вт
18:30
Тамбов
0 : 1
Сочи
25.08.2020
25 авг. 2020
вт
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Тамбов
0
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
18.08.2020
18 авг. 2020
вт
19:00
Тамбов
1 : 0
Химки
40'
40'
40'
18.08.2020
18 авг. 2020
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Тамбов
1
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
15.08.2020
15 авг. 2020
сб
18:00
ЦСКА
2 : 1
Тамбов
15.08.2020
15 авг. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
ЦСКА
2
Тамбов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур