Алексей Грицаенко
№27
Защитник
Подписаться
Команда
Рубин
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 мая 1995 (25) лет
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:00
Ростов
-:-
Рубин
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
-
Рубин
-
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Уфа
4 : 0
Тамбов
15'
37'
15'
37'
15'
37'
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Уфа
4
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
Краснодар
1 : 0
Тамбов
79'
79'
79'
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Краснодар
1
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 19:00
Тамбов
0 : 1
Ахмат
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Тамбов
0
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 14:00
Тамбов
0 : 2
Спартак
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Тамбов
0
Спартак
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 19:00
Локомотив
1 : 0
Тамбов
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Локомотив
1
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 13:45
Тамбов
2 : 0
Уфа
42'
42'
42'
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 13:45
42'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Тамбов
2
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 18:00
Рубин
2 : 2
Тамбов
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
2
Тамбов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
25.08.2020 25 авг. 2020 вт 18:30
Тамбов
0 : 1
Сочи
25.08.2020 25 авг. 2020 вт 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Тамбов
0
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
18.08.2020 18 авг. 2020 вт 19:00
Тамбов
1 : 0
Химки
40'
40'
40'
18.08.2020 18 авг. 2020 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Тамбов
1
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
15.08.2020 15 авг. 2020 сб 18:00
ЦСКА
2 : 1
Тамбов
15.08.2020 15 авг. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
ЦСКА
2
Тамбов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур